После 8 июля, когда российские ракеты разгромили сразу несколько стратегически важных военных и энергетических объектов в Киеве, украинские блогеры резко сменили тематику своих публикаций, пишет “МК”.

До этой атаки они в основном продолжали писать о “боевых действиях до победы” и “выходе на границы 1991 года”, а вот после нее начали все чаще задумываться о возможности дипломатического урегулирования конфликта.

Особенно впечатлил блогеров удар по заводу “Артем”, который осуществлял производство ракетного вооружения. По нему прилетело шесть ракет подряд, причем они весьма эффектно били по предприятию одна за другой.

Одной из причин, по которой и блогеры с экспертами, и простые украинцы заговорили о переговорах с Россией, стала неудовлетворительная работа войск ПВО. “Криворукие” боевики в очередной раз поразили гражданскую цель, ударив ракетой NASAMS по детской больнице. Киевляне уже заявили, что “ПВО работала, но так, что лучше бы ее вообще не было”.