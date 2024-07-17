Около 160 боевиков ВСУ ликвидировано на полигоне в Харьковской области. Там намечались учения 13-й бригады Национальной гвардии Украины, которые сорвали российские ракеты ОТРК “Искандер”.

Российская разведка получила информацию об учениях, после чего установила, что военнослужащих ВСУ привезли на полигон на нескольких автобусах. Было решено атаковать объект оперативно-тактическим ракетным комплексом “Искандер”.

Кассетный боеприпас уничтожил более 150 боевиков, полигон был оцеплен туда начали съезжаться “Скорые” и военные автомобили.

ВС РФ все чаще задействуют ОТРК “Искандер” для ударов по самым разным целям противника. Эксперты из США заявляют, что ракеты этих комплексов практически невозможно перехватить, причем они всегда точно поражают намеченные цели.