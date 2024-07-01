В понедельник, 1 июля на Евро-2024 по футболу состоятся еще два матча одной восьмой финала. В них встречаются Франция-Бельгия и Португалия-Словения. Аналитики попытались предсказать результаты поединков.

Во втором матче явным фаворитом видятся португальцы, однако не стоит забывать, что групповой турнир они прошли со скрипом, хоть и заняли первое место. Тяжелая победа над Чехией и поражение от Грузии в третьем туре указывают на то, что сборная во главе с Криштиану Роналду, не такая монолитная, как может показаться.

Впрочем, букмекеры все же верят в Португалию, на ее проход коеффициент составляет 1.40. На победу Словении в основное время он достигает 10.0.

В матче Бельгии и Франции интрига закручена еще больше. Бельгийцы уже на несколько турниров подряд приезжают в роли «фаворитов», их называют «золотой командой», но в итоге все заканчивается досрочным вылетом.

Что касается Франции, она хоть и не оправдала ожиданий на групповом этапе, забив всего два мяча, все же остается фаворитом этого матча и всего чемпионата.

Букмекеры считают так же, коэффициент на проход Бельгии составляет 5.10 в основное время и 2.95 – в дополнительное и с послематчевыми пенальти. На Францию – 1.93 (1.40).