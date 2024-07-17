Злоумышленники придумали схему кражи аккаунтов в Телеграм, предлагая помощь в выводе средств из популярной игры Hamster Kombat. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказали эксперты «Лаборатории Касперского».

«Специалисты компании обнаружили схему, в рамках которой мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе», – заявили эксперты.

По их словам, злоумышленники предлагают воспользоваться услугами сторонних ресурсов якобы для помощи в выводе средств, накопленных в игре Hamster Kombat. Для этого мошенники предлагают игрокам авторизоваться через свой аккаунт в мессенджере Телеграм на стороннем сервисе. Однако в действительности никакой речи о выводе средств из игры нет, а злоумышленники просто получают доступ к личному аккаунту пользователя.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова объяснила, как обезопасить свой аккаунт в Телеграм-канале. По ее словам, необходимо настроить двухфакторную аутентификацию и не открывать ссылки из сомнительных сообщений на своих устройствах.