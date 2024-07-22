В Санкт-Петербурге на территории Пороховского кладбища сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина по подозрению в осквернении могилы основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом в своем материале сообщает издание «Фонтанка.ру».

Автор статьи отмечает, что вечером 21-го июля охранник Пороховского кладбища, расположенного в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, был задержан 36-летний уроженец Воронежской области по подозрению в осквернении могилы Евгения Пригожина. Охранник погоста вызвал сотрудников правоохранительных органов на место преступления.

По предварительным данным, задержанный полицией мужчина якобы наклеил на могилу Евгения Пригожина три плаката с непристойными надписями. На одном из плакатов было написано «Петух», на двух других – «Разведка ноем Степан Засунько». В отношении мужчины сотрудниками полиции на месте происшествия был составлен протокол за появление в общественном месте в пьяном виде, а также возбуждено дело о надругательстве над могилой.