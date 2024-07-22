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Представители пророссийского подполья “Дозор” рассказали агентству ТАСС, что мобилизованные насильно украинцы все чаще связываются с ними и передают важную секретную информацию.

При этом среди новобранцев очень много возрастных мужчин, а также совсем молодых парней, которых отлавливают на улицах украинских городов.

В подполье чаще всего обращаются бездомные украинцы, которых подобрали на улицах и бросили на фронт, а также страдающие алкоголизмом новобранцы.

Ранее боевик ВСУ Андрей Бугаев, попавший в плен ВС РФ, рассказал, что многие украинские бойцы лояльно относятся к России. Они при этом вынуждены скрывать свои симпатии, так как даже одного высказывания может оказаться достаточно для сурового наказания.