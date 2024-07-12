Мировое сообщество обязано заставить Российскую Федерацию «заплатить высокую цену» за начало специальной военной операции на территории Украины, поскольку это угрожает основам миропорядка. С подобным заявлением выступило Министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе – Белой книге по обороне.

«Агрессия России подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины», – указано в ежегодном докладе Министерства обороны Японии.

В японском силовом ведомстве отметили, что подобные действия Российской Федерации привели к изменению самих основ международного порядка. Статус-кво был изменен с применением силы, что повлияло на баланс сил в том числе и в Азии. Поэтому в Токио призвали мировое сообщество сделать все возможное, чтобы Россия «заплатила высокую цену» за начало специальной военной операции на территории Украины.

Напомним, что Белая книга обороны представляет собой ежегодный доклад японского Министерства обороны с отчетом о деятельности сил самообороны страны и описанием общей ситуации в мире. Впервые Белая книга обороны была написана в 1970-м году, а начиная с 1976-го доклад стал ежегодным.