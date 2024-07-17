Сегодня, 17-го июля, из украинского плена в Россию вернулось 95 российских военнослужащих. Соответствующие кадры были опубликованы пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации в официальном Телеграм-канале ведомства.

«Добро пожаловать домой!», – подписали опубликованные кадры в Минобороны России.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как освобожденные российские военнослужащие заходят в автобусы, которые доставят их в аэропорт. Во время движения автобуса военнослужащие армии России смогли позвонить своим семьям, чтобы поделиться радостной новостью.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новость об успешном обмене военнопленными с украинской стороной при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В результате переговорного процесса был организован успешный обмен военнопленными в формате 95 на 95 человек. Российских бойцов доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации, где они смогут получить медицинскую и психологическую помощь.