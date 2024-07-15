Военнослужащие армии России, принимающие участие в специальной военной операции, каждый день проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач. В Министерстве обороны рассказали о подвиге младшего сержанта ВС РФ Ильгиза Байчурина.

В ходе выполнения боевой задачи на линии боевого соприкосновение отделение Вооруженных сил Российской Федерации было атаковано украинским дроном-камикадзе. Младший сержант Байчурин увлек за собой ударный дрон противника, завлекая его в лесопосадку. Однако забежав в лесополосу российский боец подорвался на противопехотной мине ВС Украины.

Оказав себе первую помощь после осколочного ранения правой ноги, младший сержант открыл огонь про дрону противника из стрелкового оружия. Байчурину удалось точным выстрелом уничтожить беспилотный летательный аппарат ВС Украины в воздухе, после чего его отделение без потерь добралось до своих позиций.