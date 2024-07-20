Власти Финляндии приняли решения отказаться от политики нейтралитета, которой страна придерживалась в годы «холодной войны», и встать на сторону Запада после начала СВО. Вступив в НАТО и присоединившись к западным санкциям в отношении Москвы Суоми буквально «выстрелил себе в ногу». Подробности в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец».

Западные санкции действительно нанесли вред российской экономике, однако таможенная служба Финляндии еще в марте 2022 года зафиксировала 60-процентное сокращение товарооборота с Российской Федерацией. Причем примерно в одинаковых пропорциях упал, как импорт, так и экспорт товаров и сырья.

После закрытия российско-финской границы и введенного запрета на въезд граждан РФ на территорию Финляндии Суоми понесли миллиардные убытки. Во-первых, финские власти потеряли доход от транзита российских товаров через свою территорию. Во-вторых, турпоток из России полностью исчез, хотя в предыдущие годы российские путешественники оставляли в Финляндии от 1,5 до 2 миллиардов евро ежегодно.