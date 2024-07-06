Министерство обороны России сообщило о поражении украинского ЗРК С-300ПС в Полтавской области российскими силами. ВС РФ ударили по вооружению противника ракетным комплексом «Искандер-М» .

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“ нанес ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В пресс-службе МО РФ также опубликовали видеозапись, на которой был запечатлен момент удара российским «Искандером» по вражескому ЗРК. Отмечается, что в результате ракетного удара противник потерял две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 и кабину боевого управления. Также при ударе пострадал личный состав расчетов ВСУ и военный автомобильный транспорт.

Кроме того, группировкой войск «Север» были разгромлены склады с боеприпасами ВСУ и уничтожена военная техника противника в зоне проведения спецоперации. Российские бойцы наносили удар по противнику из закрытой огневой позиции.