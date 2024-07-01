Иностранные наемники ВСУ с благословения Киева пытаются обострить ситуацию на границе Украины и Беларуси. Об этом порталу «МК» рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что Киев хочет спровоцировать Минск на удар по украинской территории. Для этого он привлек «мастеров террористических действий», коими являются наемники, имеющие опыт боевых действий в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Для провокации Киеву даже не нужно прилагать серьезных усилий, достаточно нанести удар из миномета по белорусской территории. Как только Минск ответит, можно будет говорить о начале вооруженного противостояния.

Матвийчук также напомнил, что Североатлантический альянс активизировал свои действия на границе с Белоруссией. В воздушном пространстве начали все чаще появляться самолеты RC-135W Rivet Joint и АВАКС, которые проводят разведку. Все это вынудило Минск привести армию в боевую готовность.