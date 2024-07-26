Матрос Дмитрий Тюрнин из 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки войск совершил героический поступок, спасая жизни своих сослуживцев под обстрелом ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, он эвакуировал не менее 20 раненых военнослужащих, рискуя собственной жизнью.

В условиях непрерывного огня из артиллерии, минометов и стрелкового оружия, Тюрнин не только выносил раненых из-под обстрела, но и погрузил их в автомобиль, чтобы вывезти в безопасное место.

Отличился в зоне СВО и оператор БПЛА сержант Дмитрий Гарифулин также проявил решительность и находчивость в критической ситуации. Во время разведывательной миссии он обнаружил подразделение ВСУ, готовящееся к атаке на российские позиции. Быстро реагируя, Гарифулин оснастил дрон гранатой и успешно сбросил боеприпас на врага, что привело к отступлению оставшихся в живых боевиков и сорвало их планы на внезапную атаку.