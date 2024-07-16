В приграничных районах Курской области украинская армия продолжает обстреливать мирное население. Авторы Телеграм-канала Mash сообщают об атаке дрона ВС Украины на 18-летнюю девушку, катавшуюся на велосипеде.

«ВСУ-шный дрон сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку в населенном пункте Тёткино Курской области», – написали автор Телеграм-канала.

Известно, что девушка каталась на велосипеде в центре поселка, когда украинский дрон совершил сброс взрывчатки. В настоящий момент девушка находится в тяжелом состоянии, но ее не могут эвакуировать из-за угрозы повторной атаки со стороны украинской армии.

Авторы Телеграм-канала отмечают, что данный случай с атакой украинского дрона в поселке Теткино уже пятый по счету, произошедший утром 16-го июля. Ранее от местных жителей поступила информация об атаке украинского дрона на жилой дом в поселке. В результате удара со стороны украинской армии был ранен мужчина.