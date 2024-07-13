В ночь на 13-е июля в пригороде Полтавы прогремел сильный взрыв на одном из военных объектов Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.

«Сопротивление сообщает, что в 00:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв», – заявил подпольщик.

По его словам, прилегающая к военному аэродрому под Полтавой территория закрыта для посещения местными жителями. В окрестностях военного объекта было установлено большое количество блокпостов, поэтому участникам сопротивления пока не удалось выяснить, какие именно повреждения получил военный аэродром. Однако жители близлежащих районов Полтавы сообщили, что сразу же после взрыва в сторону военного аэродрома направились кареты скорой помощи.

Армия России уже наносила ракетные удары по территории военного аэродрома под Полтавой. Последний раз взрывы прогремели на территории военного объекта 3-го июля. Тогда ударом ОТРК «Искандер» был уничтожен вертолет Ми-24 ВС Украины.