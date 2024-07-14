Корпус морской пехоты вводит сухой закон на японских базах

Американское командование объявило о правиле 100% трезвости для военнослужащих и штатских, покидающим свои базы по пятницам и субботам. Эти меры последовали после жалоб японских властей на недавние обвинения в отношении морпехов США, совершивших сексуальные преступления. Источник: Stars and Stripes.

По словам командующего контингентом морской пехоты генерал-лейтенанта Роджера Тернера и американского посла Рама Эмануэля, контрольные проверки по соблюдению «сухого закона» на базах морпехов являются прелюдией к предстоящим изменениям во всех сферах деятельности вооруженных сил США на территории Японии.

В статье, разосланной для СМИ в пятницу (12 июля) по электронной почте представителями Третьего экспедиционного корпуса морской пехоты, говорится, что армия США «введет единый набор правил относительно свободного времени для всех родов войск, чтобы каждый военнослужащий, независимо от рода войск, следовал одним и тем же правилам поведения».

Со слов подполковника Минди Юй, представителя американских ВС в Японии, в минувшую пятницу еще не было предоставлено никаких дополнительных подробностей об изменениях порядка ухода с баз или иных ограничений для американских военнослужащих. «Сейчас все это обсуждается», – сообщила Юй по телефону.

Ужесточение контроля за морпехами

Окинавская авиабаза Кадена пока не ввела 100% проверку трезвости на выходах, но продолжит, по словам полковника Эрин Дик, «поддерживать самые высокие стандарты поведения, включая проверку на трезвость на КПП». «Соответствующее руководство оценивает текущую политику и процедуры в отношении свободного выхода с базы», – добавила она.

Усиленные проверки трезвости на пунктах пропуска Корпуса морпехов ранее проводились 6 и 7 июля, сообщила 12 июля по телефону представитель корпуса секунд-лейтенант Келси Энлоу. Она также заявила, что 100% проверки на трезвость пройдут в эти пятницу и субботу, но не смогла сказать, как долго будут продолжаться эти меры.

Военный и гражданский персонал будут подвергаться проверкам, уточнила Энлоу. В связи с этим водителям следует «планировать больше времени на поездку», говорится в ее заявлении. «Выезжающим с базы следует убедиться, что у них при себе удостоверение личности, карта уровня допуска и страховой полис (если имеется), а также водительские права, и им нужно быть готовым к тестам на трезвость».

Проверки на трезвость и усиление армейского патрулирования в районах ночной жизни Окинавы являются первым признаком репрессий против морпехов США после жалоб окинавского губернатора Денни Тамаки и других должностных лиц префектуры, поданных американскому послу Эмануэлю, командующему японскими вооруженными силами США генерал-лейтенанту Рики Раппу и командующему 18-м крылом бригадному генералу Николасу Эвансу в связи с двумя недавно обнародованными обвинениями против морпехов-насильников.

Военнослужащий ВВС с авиабазы Кадена – старший летчик Бреннон Вашингтон, 25 лет – в пятницу предстал перед окружным судом г. Наха, где полностью отрицал выдвинутые против него обвинения в похищении и сексуальном насилии над несовершеннолетней в декабре 2023 года. Обвинительное заключение против Вашингтона, поданное 27 марта, было обнародовано лишь 24 июня после того, как прокуроры назначили дату суда.

В рамках второго похожего дела японские прокуроры 17 июня предъявили обвинение младшему капралу морской пехоты 21-летнему Джамелу Клейтону, пытавшемуся 26 мая изнасиловать женщину в деревне Ёмитан.

В своей статье, разосланной в СМИ, Рам Эмануэль и Роджер Тернер написали: «Очевидно, что наши текущие меры защиты и внутренние процедуры не соответствуют стандартам, которые мы установили для американских военнослужащих. В то время как мы продолжаем поддерживать усилия местных правоохранительных органов и пока японский судебный процесс идет своим чередом, мы воспользуемся этим моментом, чтобы переосмыслить, как следует лучше воплотить наши основные ценности в качестве американцев и союзников».