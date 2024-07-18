Немецкая компания Porshe решила попробовать свои силы в создании электрических велосипедов, представив модель Cross Performance EXC. Электрический байк был разработан в сотрудничестве с немецкой компанией Rotwild.

Среди конкурентов электровелосипед Cross Performance EXC выделяется эксклюзивным дизайном, созданным специалистами Porsche Design. Поклонники немецкой марки могут заказать велосипед в одном из двух цветовых исполнений: Cartagena Yellow и Oak Green Metallic Neo. Последний вариант представлен на фото в компании с новым Porsche Macan 4S в аналогичном цвете.

Несмотря на немаленькую стоимость, а именно 15 665 долларов (около 1,4 миллионов рублей), модель уже полностью распродана среди поклонников немецкой марки. Примечательно, что каждый велосипед собирается специалистами компании Rotwild вручную. Данная компания была основана в 1996 году и специализируется на создании велосипедов для спортсменов мирового уровня.