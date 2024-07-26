Американский видеосервис YouTube необходимо не замедлять, а заблокировать полностью на всей территории Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

«К сожалению, мы опаздываем: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать», – сказал Кадыров во время общения с журналистами.

По его словам, каналы, защищающие интересы России, Чеченской Республики, свободы слова и прав человека на сервисе YouTube блокируют незамедлительно. При этом «шайтанов», распространяющих ложную информацию для введения людей в заблуждение, наоборот, продвигают в топ. При этом необходимо заблокировать не только сервис YouTube, а практически все американские сайты.

Кадыров привел в пример опыт Китае, где все население пользуется отечественными социальными сетями и сервисами, поскольку иностранные порталы заблокированы. Глава Чечни призвал перенимать китайский опыт.