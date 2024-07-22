Американский миллиардер Илон Маск объявил о планах компании Tesla по началу серийного производства человекоподобных роботов, которые на первом этапе будут использоваться для внутренних потребностей производителя электромобилей, к 2025 году.

Об этом американский предприниматель написал в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России), комментируя пост известного исследователя Дэниела Кокотайло о развитии искусственного интеллекта в будущем. Ученый затронул проблему повсеместного использования «роботом в физическими способностями аналогичными человеческим».

По словам Маска, компания Tesla планирует наладить мелкосерийный выпуск человекоподобных роботов, чтобы закрыть внутренние потребности на производстве электромобилей. При этом массовое серийное производство роботов с физическими возможностями, схожими с человеческими, должно начаться уже в 2026 году.