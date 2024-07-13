В соответствии с международными конвенциями Польша не имеет права перехватывать в небе над Украиной российские ракеты. При этом заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Варшава рассмотрит данную возможность, является политическим лозунгом. Об этом в беседе с корреспондентом RT заявил полковник запаса Сергей Хатылев.

«Если ракета будет летать в воздушном пространстве Украины, которая существует в международном сообществе, то Польша не имеет право ничего сбивать. Есть международные законы, есть конвенции», – объяснил эксперт.

По его словам, к заявлениям должностных лиц США, Польши и стран Прибалтики необходимо относится исключительно, как к политическим лозунгам. При этом специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш отметила, что в случае перехвата Польшей российской ракеты в небе над Украиной, она автоматически станет стороной конфликта. В таком случае Россия будет иметь все основания, чтобы нанести удары по военным объектам в Польше.