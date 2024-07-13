В конце июля будут отчеканены виртуальная монета HMSTR, которые распределят между поклонниками популярной Telegram-игры Hamster Kombat.

Данного события ожидают не только те, кто играет в “хомяка”, но и все криптовалютное сообщество. Каким образом будет осуществляться аирдроп монет, пока неизвестно.

При этом разработчики заявляют, что не намерены прекращать игру раздачей криптовалюты. Они планируют запускать второй сезон, который может затянуться на два года и завершиться еще одним аирдропом.

Листинг монеты HMSTR планируется на всех крупных криптобиржах, включая Bybit, Binance и OKX. Также генерация и распределение токенов будет осуществляться посредством внутреннего приложения игры.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров высказал уверенность в будущем криптовалюты HMSTR. Однако эксперты рекомендуют все же осторожно действовать на криптовалютном рынке, который очень неустойчив и грозит финансовыми рисками.