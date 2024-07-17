Полномасштабная война между НАТО и Россией может вспыхнуть в 2029-2030 годах, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Генерал-лейтенант запаса уверен, что Соединенные Штаты уже сейчас готовятся к крупному конфликту. Причем сами они не намерены принимать в ней участие. Делать все за них будут “шестерки” в Европе. Сперва подключатся страны восточной части континента, а затем и западноевропейские государства.

При этом депутат считает, что многие страны Восточной и Западной Европы совершенно не готовы к подобному сценарию. Все дело в помощи Украине в конфликте с Россией. Отдельные государства в буквальном смысле опустошили свои арсеналы, отправляя в Киев технику, вооружение, боеприпасы. Поэтому воевать им нечем.

Чтобы восстановить запасы, Европе придется переводить экономику на военные рельсы и запускать промышленность на полную мощность. Но это потребует времени, поэтому раньше 2029 года ожидать агрессии со стороны НАТО не стоит.