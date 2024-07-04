Подразделения российской армии, входящие в состав группировки войск «Центр», смогли улучшить свое тактическое положение на линии боевого соприкосновения, нанеся серию результативных ударов по пяти бригадам ВСУ в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ВС РФ.

Российские бойцы отразили шесть попыток противника контратаковать позиции ВС РФ, расположенные в Донецкой Народной Республике. В результате ожесточенных боев штурмовики ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике. В течение суток противник потерял 490 военнослужащих, три танка, две бронемашины, три буксируемые гаубицы Д-30 калибра 122 мм и одну 100-миллиметровую пушку «Рапира».

Подразделения ВС РФ смогли улучшить свое тактическое положение в окрестностях населенных пунктов Михайловка, Новгородское и Торецк в Донецкой Народной Республике в результате нанесения огневого поражения противнику. При этом противник для сдерживания продвижения российских сил начал перебрасывать дополнительные резервы на Донецкое и Харьковское направления.