Греция не считает себя ответственной за атаку ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли четыре человека, заявил замминистра национальной обороны страны Яннис Кефалояннис.

Все дело в том, что разведывательные беспилотники НАТО, которые корректировали огонь ВСУ, взлетели с авиабазы в греческой Ларисе. Кефалоянис не стал скрывать, что США используют эти дроны для разведки и корректировки ударов ВСУ, однако отметил, что Афины никак не могут повлиять на этот процесс.

Вашингтон, согласно международным соглашениям, использует размещенные в Ларисе дроны и самолеты на свое усмотрение. Он не ставит в известность Грецию и не должен этого делать.

Поэтому Афины не контролировали взлеты дронов с греческого аэродрома, не управляли ними и не получали какую-либо информацию о них.

Кефалоянис стал первым представителем правительства стран НАТО, который фактически заявил, что Соединенные Штаты используют его государство для обстрелов России.