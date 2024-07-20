Риск военной эскалации значительно повышается из-за размещения на территории Германии американских дальнобойных ракет. Об этом в своем материале со ссылкой на заявление главы фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольфа Мютцениха пишет издание Zeit.

По его словам, нельзя игнорировать риски, связанные с ростом возможной военной эскалации из-за размещения американских ракет в Германии, прикрываясь лозунгами о повышении обороноспособности страны. Мютцених задается вопросом, почему только Германия приняла решение разместить на своей территории дальнобойные ракетные системы США.

Глава СДПГ подчеркнул, что немецкому правительству стоит объяснить, как решение о размещении ракет США согласуется с предложением по контролю над вооружениями. При этом Мютцених заявил о необходимости вывода с территории Германии всех ядерных боеголовок США.

Ранее Вашингтон заявил о планах разместить на территории Германии к 2026 году дальнобойных ракетных систем SM-6 и «Томагавк», а также новых гиперзвуковых ракет.