Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время своего выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне заявил, о рассмотрении Варшавой инициативы, дающей возможность сбивать российские ракеты над территорией Украины. Он подчеркнул, что Киев выражает одобрение по поводу намерений Польши сбивать российские ракеты над украинскими территориями, поэтому данный вопрос стоит тщательно изучить.

«На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», – заявил Сикорский.

В свою очередь, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщал ранее, что Польша не станет сбивать российские ракеты над территорией Украины, если не получит в этом вопросе поддержку НАТО.

Напомним, 9 июля стало известно о подписании польским премьером Дональдом Туском и украинским лидером Владимиром Зеленским соглашения о «безопасности между Польшей и Украиной». Данный документ предусматривает военное сотрудничество государств на долговременной основе.