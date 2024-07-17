Будапешт и дальше будет искать способ мирного решения украинского конфликта, поскольку другой альтернативы для его урегулирования не существует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Все уже поняли, что у этого конфликта нет решения на поле боя, это было доказано в течение последних двух с половиной лет», – сообщил глава МИД Венгрии.

По его словам, поскольку решение конфликта отсутствует на поле боя, то необходимо искать способ урегулирования боевых действий за столом переговоров. Сийярто отметил, что необходимо организовать международную платформу, где будут представлены обе стороны конфликта.

Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт и дальше будет заниматься поиском способа для мирного урегулирования украинского конфликта, несмотря на критику со стороны других европейских государств.