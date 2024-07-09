Украинские боевики осуществили попытку атаки на Астраханскую область в ночь на 9 июля. Такую информацию сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В своем Телеграм-канале он написал, что вражеские беспилотные летающие аппараты были выявлены в северной части области.

Глава региона отметил, что российские средства противовоздушной обороны успешно отразили вражескую атаку. Пострадавших и разрушений нет. Какое количество дронов атаковали Астраханскую область, Бабушкин не сообщал. Эта атака является уже второй попыткой ВСУ нанести удар по астраханской области. 8 июля ВСУ также попытались ударить дронами по региону. Все атаки были успешно отражены.

Минувшей ночью вражеские беспилотники атаковали Воронежскую, Волгоградскую и Ростовскую области. В Волгоградской области падение обломков от БПЛА привело к пожару на местной нефтебазе.

Несколько вражеских воздушных целей были сбиты средствами ПВО неподалеку от Белгорода. По сообщению губернатора Белгородской области, от удара осколками ранения получило двое людей, один человек, к сожалению, погиб.