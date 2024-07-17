ВСУ в конце августа рассчитывают начать контрнаступление, причем уже с использованием истребителей F-16. Эти самолеты должны поступить на Украину в ближайшие недели, однако пилотам, которые усядутся за штурвалы, можно лишь посочувствовать, заявил заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

Генерал пояснил, что за F-16 сразу после их появления на Украине начнется настоящая охота. Минобороны уже сообщило о бонусе за первый сбитый американский самолет в размере 15 миллионов рублей. При этом российские военные шутят, что за такие деньги украинские пилоты сами с радостью доставят F-16 в Россию да еще и инструктора НАТО не забудут прихватить с собой.

Кроме того, ПВО и ВКС России готовятся организовать “горячую” встречу натовским истребителям. Ждут их большие сюрпризы и на аэродромах Украины, которые и так уже серьезно потрепаны российскими ракетами.