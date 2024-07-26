Виталий Ганчев, руководитель Военно-гражданской администрации Харьковской области, заявил на пресс-конференции, что крупнейшие промышленные предприятия в регионе активно задействованы для удовлетворения потребностей ВСУ. По информации агентства ТАСС, Ганчев указал на то, что эти заводы используются не только для производства, но и как базы для размещения вооруженных формирований Украины.

Особенно актуальным примером стало использование Харьковского авиационного завода, где, по словам Ганчева, размещены беспилотные летательные аппараты ВСУ. Это делает промышленные объекты Харьковской области потенциальной целью для действий российских вооруженных сил.

Ганчев также отметил, что украинская сторона активно использует западную военную технику в Харьковском направлении, что увеличивает значимость данных промышленных объектов как стратегических целей.

В дополнение руководитель ВГА сообщил о текущем положении дел в регионе Он уточнил, что российская администрация контролирует 39 населенных пунктов на востоке Харьковской области и 13 населенных пунктов на севере. Эти данные отражают текущую ситуацию в контексте продолжающихся военных действий в регионе.