Американское издание Newsweek сообщило о намерениях Германии перебросить войска к российской границе. Как сообщили источник издания, численность может составлять сотни тысяч военнослужащих стран НАТО.

«Представитель оборонного командования бундесвера [Вооруженных сил ФРГ] подтвердил изданию, что секретный “Оперативный план Германия” непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооруженных сил страны», – говорится в статье.

Немецкое командование заявило, что бундесвер поставил перед собой основные задачи: обеспечение собственных вооруженных сил и войск союзников по альянсу.

Накануне ряд немецких изданий, включая Der Spiegel, опубликовал информацию о оперативном плане ФРГ в случае начала боевых действий на восточном фланге Североатлантического альянса. Этот план был создан генеральным инспектором бундесвера Карстеном Бройером.

Согласно плану, в течение 3-6 месяцев из портов Бельгии, Нидерландов и Германии на восток должно быть переброшено порядка 800 тысяч военных. Вместе с личным составом должно быть осуществлено перемещение 200 тысяч единиц тяжелой техники и военных машин.