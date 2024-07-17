Более 60 реактивных систем залпового огня HIMARS уже уничтожены русской армией. Такую статистику привел Telegram-канал “Военная хроника”.

Всего Соединенные Штаты и их союзники по НАТО направили на Украину 80 РСЗО HIMARS, а также их модификаций – MARS немецкого производства и M270 MLRS. Примерно 65 единиц техники уже уничтожено, остальные дожидаются той же участи.

ВС РФ, отмечают эксперты, начали активно использовать по западным РСЗО ракеты оперативно-тактических комплексов “Искандер”. Они точно поражают намеченные цели, а также маневрируют в полете, из-за чего враг не в состоянии их сбивать.

Обнаруживают системы HIMARS разведывательные беспилотники, которые также превратились в серьезную проблему для Киева. Они летают над самыми различными объектами, не только получая ценную информацию, но и заставляя украинскую ПВО тратить дорогостоящие зенитные ракеты.