Режим президента Украины Владимира Зеленского перестал представлять хоть какой-то интерес для Евросоюза, поэтому страны Запада запустили процесс его свержения. Так новость о готовящейся попытке Верховной рады прокомментировал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Он напомнил, что срок президентства Зеленского давно истек. Одновременно с этим российские войска продолжают добиваться успехов в зоне проведения специальной военной операции, что совершенно не устраивает Европу и Соединенные Штаты.

Единственным шансом Зеленского удержать внимание Запада и сохранить покровительство кураторов был так называемый «саммит о мире» в Швейцарии, однако и это мероприятие оказалось провальным задолго до начала.

Именно поэтому на Украине сейчас начнется целая череда попыток устроить государственный переворот. И закончится она только после того, как Зеленский будет свергнут либо и вовсе физически устранен.