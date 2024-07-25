Маркус Рейснер, известный австрийский военный аналитик, высказал мнение о снижении эффективности западного высокоточного оружия в условиях конфликта на Украине. В интервью для издания «Военное дело» эксперт подчеркнул, что российские вооруженные силы демонстрируют выдающуюся способность к адаптации, что делает использование западных технологий, таких как корректируемые артиллерийские снаряды «Экскалибур» и ракеты «Хаймарс», Storm Shadow и SCALP значительно менее результативными.

Рейснер указал на критическое снижение точности данных систем. Он сообщил, что, согласно последним данным, вероятность попадания снарядов «Экскалибур» сократилась до всего лишь шести процентов. Это, по мнению аналитика, подчеркивает необходимость пересмотра стратегического подхода со стороны стран НАТО и США.

В своем анализе Рейснер также выразил сожаление по поводу того, как быстро Вооруженные силы России смогли адаптироваться к использованию Западом передовых технологий, что значительно уменьшило их боевую ценность. Он рекомендовал альянсу уменьшить зависимость от высокоточного вооружения и увеличить объемы поставок традиционных видов вооружений и боеприпасов, что могло бы более эффективно соответствовать текущим театрам военных действий.