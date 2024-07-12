Киев сейчас мобилизует граждан от 25 лет, однако когда ВС РФ установят контроль над Краматорском либо подойдут вплотную к Харькову, он начнет отправлять на фронт 17- и 18-летних украинцев, рассказал порталу News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что Запад затеял конфликт на Украине ради ее территорий. Люди же, живущие там, никому не нужны. Кто-то из них будет перемолот в мясорубке противостояние, кто-то уедет и интегрируется в другие страны.

Западный “золотой миллиард” ждет освобождения украинских территорий, поэтому отправка на фронт юношей 17-18 лет является только вопросом времени. Совсем скоро президент Украины Владимир Зеленский объявит об этом в обычном ультимативном ключе.

Последствиями же таких действий киевского режима станут появление новых кладбищ и демографическая яма минимум на 50 лет.

Ранее появилась информация, что 17-летние украинцы теперь будут наказываться за нежелание становиться на учет. По мнению Матвийчука, отправка молодежи в ряды ВСУ была одним из условий поставок истребителей F-16.