Вашингтон считает Пекин своим основным конкурентом на международной арене. Поэтому противостояние США и Китая в экономической сфере с риском развития военного конфликта по украинскому сценарию достаточно велик вне зависимости от того, кто станет следующим американским президентом. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Комсомольская правда» рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Алексей Маслов.

По его словам, Вашингтон помогал Пекину стать «мировой фабрикой» по производству товаров с восьмидесятых годов прошлого столетия, налаживая взаимовыгодное сотрудничество. Однако руководство Китая начало инвестировать в развитие современных технологий, совершив вторжение в область, которую всегда пытались жестко контролировать США. Со временем Китай стал главной угрозой для экономической стабильности в США.

Вашингтон начал активно формировать антикитайскую коалицию в азиатско-тихоокеанском регионе, налаживая сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Филиппинами, Новой Зеландией и Австралией. При этом правительство США вынуждает крупные технологические компании перемещать свое производство из Китая в Индию и Вьетнам.