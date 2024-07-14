Стрельба в Пенсильвании во время выступления кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа поможет ему одержать победу на выборах. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС заявил юрист и преподаватель Питтсбургского университета Дэниел Ковалик.

По его словам, покушение на жизнь Трампа сделает его более сильным и неотступным борцом в глаза граждан США. При этом его оппонент по предвыборной гонке Джозеф Байден будет выглядеть слабым стариком. Фотография, сделанная сразу же после покушения, где Трамп с окровавленным лицом поднимает вверх кулак на фоне американского флага, станет плакатом его предвыборной кампании.

Напомним, что 13-го июля во время предвыборного митинга, проходившего в городе Батлер, штат Пенсильвания, 20-летний американец по имени Томас Мэттью Крукс стрелял в кандидата на пост президента США от республиканской партии. Одна из пуль задела ухо Трампа. В итоге стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.