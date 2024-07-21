Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выдавливать противника с территории Донбасса, а западные военные эксперты начали говорить о финальной битве в попытке скрыть подготовку к готовящемуся контрудару со стороны украинской армии. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил военный аналитик Василий Дандыкин.

По его словам, несмотря на ожесточенное сопротивление противника российской армии удалось освободить населенный пункт Урожайное, расположенный в районе Угледара. При этом командование ВСУ вынуждено перебрасывать значительные резервы в приграничные районы Харьковской области.

«Если мы освобождаем Красногоровку, то выходим дальше на Угледар и, по сути, облегчаем участь Донецка», – объяснил эксперт.

Дандыкин отметил, что после освобождения Красногоровки начнется финальная битва за Донбасс. Она обязательно произойдет, хотя и не будет «сиюминутной».