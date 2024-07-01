Минобороны РФ рассказало о боевой работе экипажей танков Т-80 группировки войск «Север», успешно уничтоживших хорошо замаскированные блиндажи в одном из опорных пунктов ВСУ.

В военном ведомстве сообщили, что танки Т-80 вели огонь с закрытых позиций. Боевики устроили укрытие в частном секторе, однако эта их тактика уже давно известна. Поэтому танкисты с первого же выстрела вскрыли вражескую позицию.

После уничтожения противника боевые машины тут же покидают огневой рубеж – это дает возможность осложнить ВСУ контрбатарейную борьбу и избежать поражения ответным выстрелом.

В Минобороны также рассказали, что экипажи танков Т-80 превращают их в авторские боевые машины, дополняя защитными элементами. К ним относятся не только сетки и решетки, но еще и дверь из массивного металла, защищающая командира от ударов дронов-камикадзе.