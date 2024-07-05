Представитель украинской оппозиции, депутат Верховной рады Александр Дубинский объяснил причину смены риторики президента Владимира Зеленского по отношению к дипломатическому урегулированию конфликта. Парламентарий отметил, что на фронте ВСУ терпят поражения и несут огромные потери, а в тылу народ проявляет высшую степень недовольства действиями просроченного лидера.

Граждане Украины возмущаются из-за бессмысленного продолжения боевых действий, которые не несут ничего, кроме потерь, безработицы и стремительного роста цен буквально на все, увеличения тарифов на электроэнергию и воду, непрекращающейся коррупции, которая процветает во властных кругах.

“То есть власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить противостояние на своих условиях, а не по указанию извне или, что еще хуже, в результате поражения”, – пояснил Дубинский.

При этом депутат уверен, что Зеленский не станет заканчивать конфликт. Однако он может объявить выборы, чтобы переложить ответственность на нового главу государства и заодно выторговать гарантии безопасности для себя и главы ОП Ермака.