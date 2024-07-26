Украинский Telegram-канал Deep State (DS), который связывают с Главным управлением разведки, сообщил о продвижении ВС РФ на Покровском направлении.

После установления контроля над поселком Прогресс, уже оставленным украинскими боевиками, российские подразделения двинулись к западу от него и вышли сразу к трем населенным пунктам – Лисичному, Веселому и Тимофеевке.

Командование ВСУ признает сложное положение на фронте, особо отмечая Покровское и Кураховское направления. В Генштабе украинской армии в среду, 24 июля, заявили, что напряженные бои идут в районе Константиновки и Прасковеевки, а также Красногоровки и Георгиевки.

Напомним, ВС РФ наступают не только в Донбассе, но и в Харьковской области. Они намереваются создать санитарную зону, чтобы не допускать обстрелов приграничных территорий страны.