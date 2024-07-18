Свои данные в ТЦК (украинские военкоматы) обновили только 36 процентов военнообязанных, несмотря на беспрецедентные наказания, предусмотренные новым законом об ужесточении мобилизации. Да и сам процесс призыва в армию проходит беспорядочно, так как разные ветви власти даже не пытаются взаимодействовать друг с другом, рассказала корреспондент Датского радио Брита Квист Хансен.

Она работает на Украине и смогла пообщаться с мужчинами, ожидающими мобилизации. По их словам, перед учебными центрами, магазинами, на остановках общественного транспорта постоянно дежурят сотрудники военкоматов, отлавливающие людей и отправляющие их на фронт.

По новому закону уклонистов от армии могут вызвать не только в военкомат, но и в отделение полиции. Предусмотрены крупные штрафы и даже тюремные сроки, а также блокировка банковских счетов, запрет на вождение автотранспорта и прочее.

Многие мужчины просто не выходят из дома в течение многих месяцев, чтобы внезапно не столкнуться с ТЦК, рассказала Хансен.