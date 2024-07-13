Интернет-портал «Православная жизнь» объяснил, почему в христианских храмах женщины должны покрывать голову платком. Данная традиция уходит своими корнями в далекие времена.

В древнем обществе женщины никогда не появлялись при посторонних с непокрытой головой. Таким образом, женщина демонстрировала свое подчиненное положение. А православный обычай заходить в храм в платке берет свое начало от апостола Павла, говорившего, что молящая женщина должна покрывать свои волосы, чтобы «не постыжать свою голову». Смысл данной традиции заключается в соблюдении общепринятых норм приличия, чтобы внешность женщины не отвлекала присутствующих в храме от молитв.

Обязанность заходить в церковь с покрытой головой для женщины является исконно христианским обычаем. А вот мужчины, наоборот, должны при входе снимать головной убор.

Но некоторые российские священники считают, что если женщина хочет помолиться, и при этом у нее не будет чем покрыть голову, это не станет грехом. Намеренно не стоит нарушать традицию, но если возникла необходимость помолиться, то лучше зайти в храм без платка, чем совсем не пойти.