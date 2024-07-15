Аномальная жара, опустившаяся на Украину – это не трагедия, ее вполне можно пережить с помощью колодца и ведра, способных заменить кондиционер. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Он высказался в том духе, что человечество 40 тысяч лет как-то ухитрялось спасаться от жары без кондиционера. Украинцы вполне могут вернуться в ту эпоху.

“Напомню, что 40 тысяч лет до их рождения человечество справлялось с “несносной” жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело. Назовите это лайфхаком и не делайте трагедии”, – написал Гетманцев в Telegram.

Это его заявление, сделанное, безо всяких сомнений, под кондиционером, а не у колодца, вызвало лавину критики. Поэтому депутат был вынужден удалить пост.