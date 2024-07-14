Президент Украины Владимир Зеленский впадает в панику даже от одних разговоров о мире. Он боится, что народ очнется и будет требовать переговоров для прекращения бессмысленной бойни, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он пояснил, что также требования могут перерасти в масштабный народный протест, поэтому Зеленский использует проверенную временем схему “разделяй и властвуй”. Он специальной ввел систему бронирования от мобилизации, под которое попадут сторонники ведения боевых действий до последнего украинца.

“Требуешь войны до победного конца — можешь не служить. Требуешь мира — иди и сдохни за него в окопах. Выступать за войну, таким образом, стало выгоднее, чем выступать за мир — для публичных людей так точно” – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Он уверен, что пытающихся говорить о переговорах и требовать мира украинцев будут мгновенно отправлять на передовую, чтобы не допускать даже малейших возможностей для протестов.