Россия давно подготовилась к появлению на Украине истребителей F-16, поэтому эти самолеты не изменят ситуацию на поле боя. Такое заявление сделал руководитель Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в РФ давно знали, что этим летом Киеву “подсунут” что-то новое. Причем у Запада уже не осталось ничего, кроме истребителей F-16. Поэтому ВС России хорошо знали об их скором появлении в распоряжении украинских войск и вели тщательную подготовку к этому.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже этим летом сможет использовать F-16, которые “прямо сейчас” готовятся к отправке в Киев. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача истребителей лишь доказывает, что США являются “главарями банды войны”.