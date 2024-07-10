Заявляя об отправке на Украину истребителей F-16, Соединенные Штаты в очередной раз доказывают, что возглавляют “банду войны”, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на заявление из Белого дома, в котором говорится о подготовке США, Нидерландов и Дании к отправке в Киев первой партии боевых самолетов.

«Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны», – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен высказался в том духе, что истребители “прямо сейчас” отправляются на Украину. ВСУ, по его словам, уже нынешним летом смогут использовать самолеты в ходе боевых действий.