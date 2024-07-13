Североатлантический альянс всегда готовился к вооруженному противостоянию с Российской Федерацией, выделяя на это колоссальные финансовые средства. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Лента.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«НАТО всегда вело подготовку к войне, и эта структура, которая напрямую угрожает нашей безопасности. Всегда это было и это остается», – заявил депутат.

По его словам, блок НАТО был создан для противостояния странам, входящим в Варшавский договор, а главным противником для альянса всегда была Россия. При этом на военные нужды Североатлантический альянс получает около 2-3% ВВП стран-участниц. Колоссальные финансовые средства руководство НАТО расходует по собственному усмотрению.

Чепа подчеркнул, что опубликованный в немецком издании Der Spiegel оперативный план ФРГ на случай вооруженного конфликта на восточном фланге НАТО не является чем-то новым. Поскольку Североатлантический альянс готовился к конфликту с Россией с момента своего основания.