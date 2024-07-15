Дональд Трамп своевременно повернул голову к большому экрану и только благодаря этому остался жив. Об этом рассказал советник кандидата в президенты США Дэн Скавино.

Он пояснил, что на митинге в Пенсильвании Трамп использовать большой экран, чтобы ссылаться на демонстрируемую там информацию во время выступления. В момент покушения претендент на пост главы государства лишь слегка повернул голову в его сторону. Но это движение спасло ему жизнь, выпущенная снайпером пуля лишь задела ухо.

“Он благодарен за все молитвы, любовь и поддержку, которые он получает, готовясь к съезду Республиканской партии в Висконсине”, – сообщил Скавино.

После покушения у Трампа открылось сильное кровотечение, однако врачи оказали всю необходимую помощь кандидату и выписали его из больницы. Известно о двух тяжело раненом и одном погибшем в результате стрельбы. Самого нападавшего нейтрализовала Секретная служба.