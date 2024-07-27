Подбор персонала является неотъемлемой частью работы любой компании. И несмотря на кажущуюся простоту, отнимает немало времени и требует проведения множества рутинных операций. Впрочем, в эпоху автоматизации достаточно использовать эффективную CRM для рекрутинга, чтобы упростить подобные задачи.

Использование такой системы избавляет от необходимости держать в голове базу кандидатов на те или иные вакансии, предотвращает риски потери перспективных соискателей работы, а также позволяет анализировать результаты деятельности и строить стратегии на будущее.

Задачи CRM для рекрутинга

Как и любые другие CRM для бизнеса, система для рекрутинга дает возможность автоматизировать рутинные задачи, которые относительно просты, но отнимают немало времени:

сбор базы кандидатов на вакансии, в которой хранятся резюме перспективных сотрудников и требуемые компании сведения о них, поступающие из самых различных источников;

коммуникация с кандидатами, которая может выполняться несколькими способами. К примеру, речь может идти о рассылке на e-mail, в интернет-мессенджеры или на номер телефона, а также о связи HR-менеджеров с претендентами напрямую. Вся история такого общения сохраняется, что позволяет в нужный момент найти необходимую информацию;

выстраивание воронки найма и ее постоянное отслеживание;

сбор подробной информации о затратах на поиск новых сотрудников и работы HR-менеджеров с кандидатами, о каналах, по которым поступают сведения о претендентах, загрузке менеджеров кадрового отдела компании и скорости закрытия каждой из вакансий.

CRM могут быть ориентированы исключительно на подбор сотрудников либо же на полное их сопровождение после найма. Во втором случае такая система выполняет функции полноценного отдела кадров, хранит информацию не только о вакансиях, но и о персонале компании.

Подбор CRM: какие критерии нужно оценивать

Чтобы настроить CRM рекрутинг в компании и максимально эффективно задействовать автоматизацию, необходимо учитывать особенности самой организации. Подавляющее большинство систем являются гибкими и легко адаптируются к любым задачам, но все же стоит оценить такие параметры, как:

объем набора персонала в течение года и способность CRM справиться с его обработкой;

функциональность. Чем больше рутинных задач способна закрыть система, тем больше времени она сэкономит и тем выше будет эффективность;

уже упомянутая гибкость, позволяющая не только подстроить систему под задачи конкретной организации, но и интегрировать ее с другими CRM и приложениями.

Такой критерий, как стоимость системы, тоже имеет значение, но все же главными факторами выбора должны быть соответствие CRM тем задачам, под которые она приобретается и эффективность их решения.